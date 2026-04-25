Transport non régulier | La grève du 27 avril confirmée

La grève nationale du secteur du transport non régulier est bel et bien maintenue pour ce lundi 27 avril 2026. L’annonce a été reconfirmée par Moez Sellami, président de la Chambre nationale des chauffeurs de taxis individuels et vice-président de la Fédération nationale du transport.

Ce mouvement visant à dénoncer ce que les instigateurs qualifie de « dialogue de sourds», concerne l’ensemble du secteur du transport non régulier, incluant les taxis individuels, les taxis collectifs, le transport rural et les louages.

Intervenant sur différents médias, Moez Sellami a rappelé que cette décision n’est pas soudaine mais qu’elle est «l’aboutissement d’un long processus de dégradation des relations entre les syndicats et le ministère de tutelle», évoquant par ailleurs une « rupture totale » avec les autorités.

Les points de friction majeurs reposent principalement sur le non-respect des engagements suite aux accords signés et l’absence de réformes dans le secteur, a-t-il encore ajouté en lançant : « Nous nous trouvons face à un mur. La grève est l’ultime recours pour faire entendre la voix de milliers de professionnels étranglés par la situation actuelle ».

À moins d’un revirement spectaculaire de dernière minute ou de l’ouverture d’un dialogue d’urgence par le gouvernement, la journée du 27 avril s’annonce particulièrement difficile pour les citoyens, le transport non régulier assurant une part importante de leurs déplacements quotidiens.

Y. N.