Al-Joumhouri dénonce «un climat de peur» en Tunisie

Le Parti républicain (Al-Joumhouri) a exprimé sa pleine solidarité avec le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES), qui, selon lui, paie le prix de ses prises de position courageuses en faveur de la défense des droits économiques et sociaux.

Ce parti dont le chef, Issam Chebbi, est incarcéré depuis février 2023, condamné dans l’affaire dite de «complot contre l’Etat», avec des dizaines d’autres activistes de l’opposition, a également condamné, dans un communiqué sur sa page Facebook, la décision de suspendre la Ligue tunisienne des droits de l’homme (LTDH) pour un mois, une mesure qu’il considère comme un dangereux précédent visant une organisation historique, véritable rempart des droits et libertés en Tunisie.

Al-Joumhouri, dont le co-fondateur, Ahmed Néjib Chebbi, est lui aussi incarcéré et condamné dans la même affaire, a affirmé que la situation actuelle n’est pas une simple application sélective de la loi, mais bien «un élément d’un projet politique visant à démanteler la société civile et à instaurer un climat de peur et de silence pour masquer les défaillances politiques, économiques et sociales qui accablent le pays», selon le termes du communiqué.

Le Parti républicain a réaffirmé son engagement envers un État civil démocratique, appelant à la libération du journaliste Zied El-Hani, mis en garde à vue il y a deux jours, à l’annulation immédiate de la décision de geler les activités de la Ligue, à la fin du «ciblage» du FTDES et d’autres organisations indépendantes, à l’arrêt de toutes les poursuites judiciaires, administratives et financières contre les associations et les médias indépendants, et au respect des obligations internationales de la Tunisie en matière de droits et libertés.

I. B.