Washington | Trump échappe à une nouvelle tentative d’assassinat

Pour la première fois, samedi 25 avril 2026, Donald Trump assistait en tant que président au dîner de gala annuel organisé par l’association des journalistes accrédités à la Maison Blanche (WHCA), lorsque des tirs ont été entendus dans les couloirs de l’hôtel Hilton de Washington, où se déroulait l’événement, et des agents en uniforme ont investi la tribune pour évacuer le président.

Les personnes assises à la tribune ont également été évacuées, dont son épouse, Melania, le vice-président, J. D. Vance et la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt.

L’assaillant, aux motivations encore inconnues, a été neutralisé avant de parvenir à la salle de réception. Il s’appelle Cole Allen, un homme de 31 ans qui aurait suivi des études d’ingénieur, habitant à Torrance, dans la banlieue de Los Angeles, dans une maison à deux étages, décrite comme «modeste» par le New York Times.

Trump décrit un «loup solitaire», ajoutant : «Personne ne m’avait dit que c’était une profession si dangereuse».

Trump évacué en catastrophe.

L’homme a ouvert le feu à l’extérieur de la salle de réception, au niveau des portiques de sécurité près du hall, tentant de forcer le passage. Les agents du Secret Service l’ont maîtrisé et interpellé. Trump lui-même a diffusé la photo de l’assaillant sur Truth Social, torse nu et menotté dans le dos, allongé sur la moquette de l’hôtel.

Selon Trump, les services de sécurité ont fait «un bien meilleur travail qu’à Butler», où il avait été la cible d’une tentative d’assassinat en 2024 lors d’un meeting de campagne dans l’État de Pennsylvanie.

I. B.