Nippomed | Le premier test de grossesse « Made in Tunisia » bientôt sur le marché

​Spécialisée dans la fabrication de kits de tests médicaux, Nippomed prévoit de lancer progressivement sur le marché tunisien le premier test de grossesse entièrement fabriqué en Tunisie

Le 22 avril, l’ambassadeur du Japon en Tunisie Jun Saito a effectué une visite chez Nippomed, une joint-venture créée par G-Cube, société japonaise, et Unimed, située à Sousse.

L’entreprise s’apprête à lancer sur le marché local le tout premier test de grossesse entièrement fabriqué en Tunisie : «Cette initiative illustre le transfert de technologies de pointe ainsi que le développement d’une production de haute qualité Made in Tunisia », a commenté l’ambassade.

Par ailleurs, la propreté absolue de l’endroit a inspiré confiance à l’ambassadeur du niveau de perfectionnisme, indique encore la même source, ajoutant que cette collaboration nippo-tunisienne ouvre la voie à d’autres projets technologiques d’envergure.

Y. N.