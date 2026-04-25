Gabès cinéma fen rend hommage à Fadhel Jaziri, figure emblématique du cinéma tunisien

Gabès Cinéma Fen rend hommage à l’artiste visionnaire et singulier Fadhel Jaziri, qui a marqué de son empreinte le théâtre et le cinéma tunisiens et qui continue d’inspirer les nouvelles générations.

Plus qu’un simple hommage, Gabès Cinéma Fen propose une immersion dans l’univers de Fadhel Jaziri. Artiste aux multiples facettes, Jaziri a marqué l’imaginaire collectif par son audace et sa capacité à fusionner tradition et modernité.

Au programme, la projection de « Fadhel Jaziri – Work in Progress » par Faten Jaziri et de la version restaurée de « La Noce », précisent les organisateurs.

Enfin, l’hommage s’étend au-delà de l’écran avec une exposition dédiée au costume authentique du film « Thalathoun », car chaque vêtement raconte une histoire.

En célébrant Fadhel Jaziri, Gabès cinéma fen rappelle que le cinéma tunisien possède des racines profondes et des bâtisseurs dont l’œuvre demeure tournée vers l’avenir, dans un paysage artistique en constante transformation.