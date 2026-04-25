Bardo | Démantèlement d’un dangereux réseau de trafic de drogues

Les agents de la brigade de recherches et d’investigation de la Garde nationale au Bardo sont parvenus à démanteler un réseau de trafic de drogue.

Suite à des investigations menés par la brigade précitée, une descente a été organisée en coordination avec le ministère public et a permis l’arrestation de rous les membres du réseau, pris par surprise.

L’opération a permis de mettre la main sur une quantité non négligeable de produits illicites, notamment de la cocaïne et du cannabis, indique une source citée par Mosaïque FM, ce samedi 25 avril 2026.

Sur instruction du ministère public, tous les suspects ont été placés en garde à vue, alors que l’enquête se poursuit.

Y. N.