Salah El Gharbi publie ‘‘L’Etau’’, son 6e roman

Salah El Gharbi, romancier et essayiste, vient de publier chez Contraste éditions, à Tunis (mars 2026, 184 pages), ‘‘L’Étau’’, son septième roman, où il plonge le lecteur dans l’univers inquiétant de Bassam, un vieil écrivain pourchassé et persécuté par une force occulte cherchant, fébrilement, à le museler.

Dans cette atmosphère tendue, minée par une menace permanente, l’impitoyable «Machine», au pouvoir tentaculaire, est donnée à voir, elle-aussi, en désarroi, prise au piège de son propre dessein.

‘‘L’Étau’’, c’est aussi, l’histoire de Najla, cette jeune femme qui se débat, ardemment et désespérément, à la recherche d’une existence, à la fois paisible et exaltée.

Ainsi, à travers un jeu subtil, le récit met en scène les deux personnages principaux du roman, et nous retrace le parcours de ces deux destinées frustrées, éprouvées par la vie, en quête de sérénité et d’équilibre dans un monde brutal et incertain.

Les deux premiers romans de l’auteur, ‘‘Perditions’’ a reçu le Prix Comar du Premier roman en 2004 et ‘‘Et quand mes nuits se souviennent’’ le Prix spécial du jury Comar 2007.