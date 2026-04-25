Météo | Des pluies attendues dans certaines régions

L’Institut national de la météorologie (INM) a annoncé des températures douces sur l’ensemble du pays pour cette nuit mais des pluies sont tout de même attendues dans certaines régions.

Dans son bulletin, l’INM précise que des nuages orageux se formeront sur les régions ouest du nord et du centre et que ces perturbations seront accompagnées de pluies locales et de chutes de grêle par endroits, alors que le ciel sera dégagé à partiellement nuageux sur le reste du pays.

Un appel à la vigilance a été lancé pour les régions du sud du pays, où le vent soufflera avec une intensité relativement forte, sachant que la mer sera agitée dans le golfe de Gabès.

Quant aux températures, les nocturnes seront comprises entre ​12°C et 17°C au nord, au centre et au sud-est et entre ​18°C et 22°C dans le reste des régions.

Y. N.