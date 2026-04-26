Le poème du dimanche | ‘‘A Douz… Souvenir d’un temps lointain’’ de Noureddine Bettaïeb

Né en 1967 à Douz, dans le sud tunisien, Noureddine Bettaïeb est poète, essayiste, documentariste, animateur culturel. Après des études en sociologie, il rejoint le journalisme.
A publié en arabe, divers recueils de poésie, dont : Poèmes mélancoliques, 1993 ; Pluies d’été, 1997.(trad. en français par Hédi Khelil) ; Toi solitude …comme une herbe dans les sables, (trad. en français par Amel Safta); Prières pour le sable, 2014.
Tahar Bekri
A tes yeux
L’innocence de mon enfance
Son ciel blanc
L’odeur de ma mère
La craie de mon école
Et ma gomme
Mes chevaux verts.
A tes yeux
Les pluies d’un automne lointain
Les chansons d’amour dans les mariages au désert
Comment t’appellerais-je ?
Mon poème
Ma chanson
Etoile du matin
Hivers de souvenirs
Ou étés de soif
Et de sables
Le cœur te chantait
Le long des années
Mais la voix s’est perdue
Dans l’affliction de ce monde
Ton chanteur est maintenant seul
Ni les amis ne sont des amis
Ni les proches ne sont es proches
Ni le sable
N’est Sable
Rends à ton prince
La joie de son enfance et de sa jeunesse
Les chansons qu’il fredonnait dans les nuits de distance
Les versets du Coran
Rends-lui
La tristesse des fêtes
Les hirondelles de pluie
Portant le salut des enfants isolés
Vers la Maison de Dieu
Comment s’est-il perdu ton prince ?
Comment a-t-il été trahi par les amis
Les soldats
Et les amantes
Même les papillons de jeunesse
Ont trahi
Les poèmes
Fatima
Mohamed qui n’a pas pris de ses nouvelles
Depuis des années
La musique de la nuit
Dans les palmeraies
Sans voix
Ton prince est fatigué des souvenirs
Et des voyages
Rends à ton prince son burnous*
Et les clefs de l’univers
Prends-le entre tes mains comme un orphelin
Donne-lui à boire de l’affection de tes yeux pluvieux
Ton prince est fatigué des pérégrinations
Et dus souvenirs
Tunis, décembre 2009
Traduit de l’arabe par Tahar Bekri, « Comme une pluie qui tombe dans mon cœur » (inédit),
(Remerciements à l’auteur)
* Habit traditionnel
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