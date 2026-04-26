Le poème du dimanche | ‘‘A Douz… Souvenir d’un temps lointain’’ de Noureddine Bettaïeb

Né en 1967 à Douz, dans le sud tunisien, Noureddine Bettaïeb est poète, essayiste, documentariste, animateur culturel. Après des études en sociologie, il rejoint le journalisme.

A publié en arabe, divers recueils de poésie, dont : Poèmes mélancoliques, 1993 ; Pluies d’été, 1997.(trad. en français par Hédi Khelil) ; Toi solitude …comme une herbe dans les sables, (trad. en français par Amel Safta); Prières pour le sable, 2014.

Tahar Bekri

A tes yeux

L’innocence de mon enfance

Son ciel blanc

L’odeur de ma mère

La craie de mon école

Et ma gomme

Mes chevaux verts.

A tes yeux

Les pluies d’un automne lointain

Les chansons d’amour dans les mariages au désert

Comment t’appellerais-je ?

Mon poème

Ma chanson

Etoile du matin

Hivers de souvenirs

Ou étés de soif

Et de sables

Le cœur te chantait

Le long des années

Mais la voix s’est perdue

Dans l’affliction de ce monde

Ton chanteur est maintenant seul

Ni les amis ne sont des amis

Ni les proches ne sont es proches

Ni le sable

N’est Sable

Rends à ton prince

La joie de son enfance et de sa jeunesse

Les chansons qu’il fredonnait dans les nuits de distance

Les versets du Coran

Rends-lui

La tristesse des fêtes

Les hirondelles de pluie

Portant le salut des enfants isolés

Vers la Maison de Dieu

Comment s’est-il perdu ton prince ?

Comment a-t-il été trahi par les amis

Les soldats

Et les amantes

Même les papillons de jeunesse

Ont trahi

Les poèmes

Fatima

Mohamed qui n’a pas pris de ses nouvelles

Depuis des années

La musique de la nuit

Dans les palmeraies

Sans voix

Ton prince est fatigué des souvenirs

Et des voyages

Rends à ton prince son burnous*

Et les clefs de l’univers

Prends-le entre tes mains comme un orphelin

Donne-lui à boire de l’affection de tes yeux pluvieux

Ton prince est fatigué des pérégrinations

Et dus souvenirs

Tunis, décembre 2009

Traduit de l’arabe par Tahar Bekri, « Comme une pluie qui tombe dans mon cœur » (inédit),

(Remerciements à l’auteur)

* Habit traditionnel