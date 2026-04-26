La Tunisie a de bases pour l’utilisation de l’IA dans la santé

Le Dr Moez Benali, chercheur en oncologie moléculaire et spécialiste du développement de médicaments contre le cancer, a déclaré que l’Intelligence artificielle (IA) est actuellement utilisée comme outil médical pour le diagnostic précis du cancer et le suivi des patients, en soulignant l’utilisation de nombreuses applications d’IA dans le développement de médicaments.

De la détection précoce des cancers à la conception de nouveaux médicaments, l’IA redessine en profondeur la pratique médicale et la recherche thérapeutique. Quelles promesses tient-elle réellement ? Quelles limites éthiques et scientifiques impose-t-elle ? Et comment la Tunisie peut-elle s’inscrire pleinement dans cette transformation mondiale ?

C’est pour répondre à ces questions qu’un séminaire sur le thème «La santé à l’ère de l’IA : où en sommes-nous ?» a été organisé , samedi 25 avril 2026 par le Forum tunisien du savoir et du développement humain (FTSDH) et l’Université internationale de Tunis (UIT).

Selon le Dr Benali, qui y a pris part, la Tunisie possède d’excellentes bases pour l’utilisation de l’IA dans divers domaines médicaux, mais manque d’une vision appropriée et d’une stratégie efficace pour s’y engager avec confiance et compétence. Le pays doit, selon lui, avoir une vision claire de ce qu’il veut : devenir développeur ou simplement consommateur d’IA.

Dans une déclaration à Mosaïque FM en marge d’ Ben Ali a annoncé qu’avec son équipe à l’étranger, il avait développé avec succès 11 médicaments biologiques contre le cancer, désormais homologués à l’international, ajoutant que trois autres médicaments seraient approuvés par les autorités sanitaires du monde entier d’ici septembre 2027.

Benali s’est dit prêt à collaborer avec les entreprises pharmaceutiques tunisiennes pour développer et fabriquer des médicaments localement, et a appelé à une législation autorisant la production biologique de médicaments en Tunisie.

I. B.