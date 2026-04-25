Mosaïque FM victime d’une usurpation d’identité par IA

Mosaïque FM a mis en garde contre une vidéo frauduleuse à but d’escroquerie, circulant sur les réseaux sociaux, utilisant son logoi et l’image de son journaliste Anis Morai via l’intelligence artificielle.

La vidéo qui circule sur les réseaux reprend l’identité visuelle de la radio, montre le journaliste Anis Morai appelant à une campagne de dons pour une certaine « Zayneb » or cette séquence a été montée de toutes pièces.

Il s’agit d’un nouveau deepfake, illustrant la dangerosité croissante des outils numériques détournés à des fins malveillantes et la radio a fermement dénoncé l’usurpation de son identité « des pratiques frauduleuses et contraires à l’éthique », commente Mosaique FM.

La même source a ajouté qu’elle se réserve le droit d’engager des poursuites judiciaires contre les auteurs de ce montage ainsi que toute personne participant à sa diffusion.

Y. N.