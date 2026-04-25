Vols et braquages | Deux récidivistes arrêtés à Gafsa

Les unités de sécurité de la région de Gafsa ont intensifié leurs efforts de lutte contre la criminalité, menant à l’arrestation de plusieurs individus impliqués dans diverses affaires de droit commun.

Les agents de la brigade de la police judiciaire de Métlaoui ont réussi, ce vendredi 24 avril 2026, à interpeller deux individus activement recherchés.

Selon une source sécuritaire citée par le correspondant d’IFM, ces deux suspects sont des récidivistes, spécialisés dans les vols qualifiés et de braquages violentes.

Après consultation du ministère public de Gafsa, les deux individus ont été placés en détention, sachant que quatre autres suspects ont été interpellés par la même brigade lors d’une série de contrôle et ont été placés en garde à vue.

Y. N.