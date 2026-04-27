Justice | Zied El Hani comparaîtra le 30 avril

Après avoir émis un mandat d’arrêt contre Zied El Hani en vertu de l’article 86 du code des télécommunications, le parquet du tribunal de grande instance de Tunis a décidé, dimanche 26 avril 2026, de renvoyer le journaliste devant la sixième chambre correctionnelle du même tribunal et a fixé une audience au 30 avril pour examiner l’affaire.

Le parquet avait précédemment ordonné la détention de Zied El Hani après l’avoir interrogé vendredi dernier pour diffamation par voie de médias publics et outrage à magistrat.

I. B.