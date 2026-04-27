Bourses d’études japonaises pour des Tunisiens

L’ambassade du Japon en Tunisie annonce l’ouverture des candidatures pour de nouvelles bourses d’études dans le cadre du programme Mext 2027, offrant aux étudiants tunisiens la possibilité de poursuivre leurs études au Japon. Cette initiative vise à soutenir la coopération universitaire et les échanges d’expertise entre les deux pays.

Ces bourses se répartissent en deux catégories principales. La première s’adresse aux étudiants tunisiens titulaires d’un diplôme universitaire souhaitant entreprendre des études de troisième cycle dans des universités japonaises.

Les candidats doivent être nés le 2 avril 1992 ou après.

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au vendredi 22 mai 2026, le cachet de la poste faisant foi.

La période de départ prévue s’étend d’avril à octobre 2027.

Il est conseillé aux candidats de passer le test d’aptitude en langue japonaise (JLPT), sans que cela soit obligatoire.

Le second type de bourse concerne les écoles d’ingénieurs et s’adresse aux étudiants tunisiens titulaires d’un baccalauréat ou sur le point de l’obtenir, nés le 2 avril 2002 ou après.

Les candidats devront passer un concours d’entrée en fonction de leur filière.

La date limite de candidature est le 22 mai 2026 et les études au Japon débuteront en avril 2027.

Le JLPT est recommandé, mais non obligatoire.

Cette initiative témoigne de l’engagement du Japon à soutenir les étudiants internationaux les plus brillants et à offrir aux jeunes Tunisiens de nouvelles perspectives d’études supérieures dans un environnement scientifique de pointe, renforçant ainsi leurs perspectives professionnelles et académiques.

L’ambassade du Japon a invité tous les étudiants intéressés à consulter tous les détails via les liens officiels dédiés à la bourse, en soulignant l’importance de respecter les délais et les critères d’admissibilité pour bénéficier de cette opportunité unique.