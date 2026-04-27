Le 27 mai sera le jour de l’Aid al-Adha

Le mercredi 27 mai 2026 sera le jour de l’Aïd al-Adha, selon les calculs astronomiques, a déclaré Sarra Snoussi, directrice du département Espace et Univers de la Cité des Sciences de Tunis, a confirmé ce lundi 27 avril 2026, lors de l’émission ‘‘Sabah Ennas’’, sur Mosaique FM.

Le samedi 16 mai sera la date d’observation du croissant de lune du mois de Dhu al-Hijjah, toujours selon ces calculs, a expliqué la docteure en biochimie et biologie moléculaire, ajoutant que le dimanche 17 mai devrait être le dernier jour de Dhu al-Qi’dah et le lundi 18 mai, le premier jour de Dhu al-Hijjah 1447 AH.

Cela signifie que le jour d’Arafat (9 Dhu al-Hijjah) tombera astronomiquement le mardi 26 mai 2026 et que l’Aïd al-Adha aura lieu le mercredi 27 mai.