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Procès fixé au 11 mai pour l’intrusion d’un individu chez une avocate à Laouina

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27 avril 202627 avril 2026
Procès fixé au 11 mai pour l’intrusion d’un individu chez une avocate à Laouina

La sixième chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Tunis a fixé la date de l’audience dans l’affaire du migrant en situation irrégulière, accusé d’avoir pénétré par effraction dans le domicile d’une avocate à Laouina.

Lors de la dernière séance, Me Raja Abbassi, représentant la partie civile, a sollicité le report de l’affaire pour finaliser les procédures civiles et fournir les pièces justificatives nécessaires au dossier.

Le tribunal a accédé à cette demande et a fixé la prochaine audience au 11 mai 2026.

Pour rappel, les faits se sont déroulés dans une résidence pourtant surveillée par un service de gardiennage à Laouina et selon les éléments du dossier, l’individu, originaire d’Afrique subsaharienne, aurait forcé l’entrée d’un appartement situé au premier étage appartenant à ladite avocate.

Une fois à l’intérieur, le suspect aurait utilisé les effets personnels de l’époux de la victime et aurait même pris sa douche avant de s’endormir sur le lit conjugal…

Y. N.

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