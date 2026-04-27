Jawher Ben Mbarek suspend sa grève de la faim

Après un mois de mobilisation, l’opposant politique Jawher Ben Mbarek, détenu à la prison du Sers, a annoncé ce lundi 27 avril 2026 la suspension de sa grève de la faim.

L’information a été relayée par sa sœur, Me Dalila Ben Mbarek Msaddek, qui a diffusé un message de Jawher Ben Mbarek dans lequel il explique avoir mis fin à sa grève de la faim, en réponse aux sollicitations pressantes de ses proches et de nombreuses organisations nationales et internationales, ayant estimé que sa vie représentait « la continuité du combat, et non sa fin ».

Jawher Ben Mbarek a tenu à exprimer sa gratitude envers sa famille, ses amis, ainsi que les partis et personnalités qui l’ont soutenu, tant en Tunisie qu’à l’étranger.

« Cette décision ne constitue pas un recul … La lutte des détenus politiques se poursuivra par tous les moyens pacifiques et légitimes », indique-t-il, tout en appelant les acteurs politiques et civils à « unifier les efforts pour le retour à un processus démocratique garant des droits et libertés» .

Y. N.