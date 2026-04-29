Bizerte | Le pont mobile à nouveau opérationnel ce jeudi

La direction régionale de l’Équipement de Bizerte a annoncé le rétablissement de la circulation sur le pont mobile dans les deux sens, marquant la fin des travaux de maintenance.

Après la validation des interventions par le bureau d’études et de suivi, le trafic automobile reprendra normalement sur l’ouvrage à partir de ce jeudi, dès 4h du matin.

Pour préparer cette réouverture, les équipes techniques ont procédé dès ce soir au retrait des barrières de séparation, annonçant ainsi un retour à la normale pour les transports urbains.

Y. N.