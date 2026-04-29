STMGF | Décès du Dr Anis Ayadi, figure engagée de la médecine de famille

La Société tunisienne de médecine générale et médecine de famille (STMGF) a annoncé avec une profonde tristesse le décès du Dr. Anis Ayadi survenu , ce mercredi 29 avril 2026.

Dans une note diffusée ce jour, la STMGF affirme perdre l’un de ses membres les plus brillants et engagés , en commentant : « Après un combat courageux contre la maladie, il nous a quittés, laissant derrière lui un héritage de dévouement, de compétence et d’humanité ».

La même source a rappelé que Dr. Anis Ayadi a représenté à plusieurs reprises la STMGF auprès des sociétés savantes, contribué activement à de nombreux séminaires et joué un rôle essentiel dans son étude TUN-PREDIAB.

« Son engagement et son professionnalisme resteront gravés dans nos mémoires. Aujourd’hui, ce n’est pas seulement un membre que nous perdons, mais un ami, un frère… Qu’il repose en paix. Paix à son âme », ajoute encore la STMGF

Dr Anis Ayadi sera accompagné à sa dernière demeure demain jeudi 30 avril, après la prière Dhohr au cimetière « Chorfa ». Jendouba.

Y. N.