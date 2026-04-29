Bizerte accueille des hommes d’affaires roumains

En marge du Forum tuniso-roumain tenu le 17 avril 2026 à Tunis, une délégation multisectorielle roumaine conduite par Iuliu Stocklosa, président de la Chambre de commerce et d’industrie de Bucarest, a effectué, le 28 avril, une visite de travail au gouvernorat de Bizerte. Cette visite a concerné deux sites industriels majeurs : Menzel Bourguiba ainsi que le Technopole de Bizerte.

Lotfi Sahli

Proposé par Conect International et organisé par Conect Bizerte, cet événement a réuni plusieurs acteurs institutionnels et économiques de la région. Y ont notamment pris part la Chambre de commerce et d’industrie du Nord-Est, l’APII Bizerte, le Bureau régional des ingénieurs de Bizerte, le Parc des activités économiques de Bizerte ainsi que le Pôle de compétitivité de Bizerte.

La tournée a débuté par une réunion de présentation au sein de l’usine de Sacem à laquelle ont participé les membres de la délégation roumaine et ceux du bureau régional de Conect Bizerte. La rencontre a été suivie d’une visite guidée des différents départements techniques de cette unité spécialisée dans la fabrication de transformateurs de diverses puissances. À cette occasion, les responsables techniques ont apporté des éclaircissements et répondu aux questions des membres de la délégation.

Le potentiel économique de la région

Les membres de la délégation se sont particulièrement intéressés à l’organisation interne ainsi qu’aux processus de certification de l’entreprise. Ils ont également exprimé leur satisfaction face à l’ampleur de sa présence à l’export, la société commercialisant ses produits dans de nombreux pays arabes et africains, y compris pour des équipements de forte puissance.

La deuxième visite s’est déroulée au sein de l’entreprise Topeka implantée au Parc des activités économiques de Menzel Bourguiba, spécialisée dans le tissage et la teinture du coton destiné à l’exportation, avec, en phase finale ultérieure, la confection de sous-vêtements.

Le deuxième volet de la journée s’est tenu au siège du Pôle de compétitivité de Bizerte, à Menzel Abderrahmane, où un accueil chaleureux a été réservé à l’ensemble des invités. Cette réception a contribué à instaurer une atmosphère sereine, malgré l’indisponibilité du directeur général du pôle de compétitivité retenu à Tunis pour des obligations professionnelles.

Une vidéo mettant en avant le potentiel économique de la région de Bizerte, réalisée par les représentants de l’Ordre des ingénieurs de Bizerte, a été projetée à l’attention des participants. Elle a été suivie d’une intervention présentant la réalité et les perspectives du Pôle de compétitivité de Bizerte, exposées par l’une de ses responsables.

Le président de la Chambre de commerce et d’industrie du Nord-Est a, pour sa part, passé en revue les relations avec la Chambre de commerce et d’industrie de Bucarest, soulignant la volonté de concrétiser et de consolider les acquis précédemment établis.

Enfin, la parole a été donnée à deux start-up actives au technopole, Kitilix et Metam, qui ont présenté leurs activités et leurs projets.

Pont entre l’Europe et l’Afrique

En marge du déjeuner-buffet offert en l’honneur des participants, des rencontres B2B ont été organisées entre les opérateurs tunisiens présents et les membres de la délégation roumaine. Les échanges se sont déroulés sur la base d’un répertoire de spécialités préétabli, permettant à chaque participant d’identifier et de rencontrer les interlocuteurs correspondant à ses domaines d’intérêt.

La dernière étape de la journée s’est achevée par une visite du technopôle d’El Azib, où la délégation s’est rendue auprès de Selt Marine Group, une multinationale à la pointe de la technologie, spécialisée dans la transformation d’algues locales et importées en nutriments en poudre, utilisés notamment dans l’industrie agroalimentaire (yaourts, fromages, etc.).

La visite s’est poursuivie au sein de Bizerta Agri Industry, spécialisée dans la production de l’huile d’olive haut de gamme Oilyssa, où une dégustation a été offerte à l’ensemble des invités.

Interrogé sur son appréciation de la visite, le président de la Chambre de commerce et d’industrie de Bucarest a déclaré être fortement impressionné par les échanges et les découvertes effectués. Il a également estimé que les relations tuniso-roumaines pourraient constituer un véritable pont entre l’Europe et l’Afrique.