Meurtre de Me Manaï | La date du procès fixée

La justice a rejeté les demandes de mise en liberté déposées par la défense des accusés dans l’affaire du meurtre de l’avocate Mongia Manaï ont été rejetées.

La Chambre criminelle près le tribunal de première instance de Tunis a également décidé, ce vendredi 24 avril 2026, de fixer la date de la première audience du procès au 15 mai prochain

Cette affaire qui tourne autour d’un drame familial et a profondément secoué l’opinion publique : le corps de l’avocate a été retrouvé brûlé dans un canal à La Manouba et l’enquête pointe vers un mobile financier qui aurait déchiré le cercle familial allant jusqu’à l’atrocité de commettre de crime odieux.

Selon les éléments du dossier, les personnes renvoyées devant la justice sont le fils de la victime, ingénieur de profession, son second fils médecin, son ex-époux et un complice présumé, employé dans une station de lavage automobile.

Ces derniers sont poursuivis pour homicide volontaire avec préméditation.

Y. N.