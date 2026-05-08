Monastir | Nouveau sauvetage d’une tortue baptisée « Israa »

Grâce à la vigilance de deux pêcheurs locaux et à l’intervention rapide de l’association Notre Grand Bleu, une tortue marine a été sauvée ce vendredi 8 mai 2026.

C’est une nouvelle victoire pour la biodiversité marine tunisienne, enregistrée au large de Monastir. La zone a été le théâtre d’un élan de solidarité après le sauvetage d’une tortue de l’espèce Caouanne (Caretta caretta), baptisée « Israa », qui avait été retrouvée prise au piège dans des filets de pêche.

Le sauvetage a été rendu possible grâce à la réactivité des marins-pêcheurs Tarek Jaaid et Mohamed Gueddach, indique l’association Notre Grand Bleu qui, dans un communiqué, a salué « le civisme et l’engagement de nos amis pêcheurs qui sont les premiers gardiens de notre mer ».

Une fois sur place, l’équipe de l’association a pris en charge la tortue avant de la transférer au centre de soins des tortues marines de l’Institut national des sciences et technologies de la mer (INSTM). Elle y recevra les soins nécessaires pour se remettre de ses blessures avant de retrouver, dès que possible, les eaux de la Méditerranée.

Y. N.