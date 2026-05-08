Ridha Charfeddine condamné à 2 ans de prison

La chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis a rendu hier, jeudi 7 mai 2026, un jugement condamnant l’ancien député (2014-2021) et homme d’affaires Ridha Charfeddine à deux ans de prison, rapporte Diwan FM.

Ce jugement fait suite à des poursuites pour délits bancaires et financiers, dans lesquelles l’ancien président de l’Etoile sportive du Sahal (ESS) était accusé d’avoir enfreint la législation régissant la réglementation financière et bancaire.

Il avait été condamné en appel, le 27 novembre 2025, à deux ans de prison dans le cadre de l’affaire du «complot contre la sûreté de l’État» après une condamnation à seize ans prononcée en première instance.

Pharmacien de formation, Ridha Charfeddine a fondé en 1989, le laboratoire pharmaceutique Unimed, basé à Kalaa Kebira. Sa carrière politique, démarrée au lendemain de la révolution de 2011 s’est terminée en queue de poisson après des passages par deux partis au pouvoir : Nidaa Tounes (2014-2019) et Qalb Tounes (2019-2020).

I. B.