TTM pour dynamiser le tourisme local et régional  

Le Tunisian Travel Market (TTM), première édition du salon dédié au tourisme local et régional (Algérie et Libye), qui représente plus de la moitié du chiffre d’affaires, a ouvert ses portes à la Cité de la Culture de Tunis, en présence du ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Sofiane Tekaya.

L’événement, qui se déroule du 7 au 9 mai 2026, est organisé par la Fédération tunisienne des agences de voyages et de tourisme (FTAV), sous la tutelle du ministère et en collaboration avec le ministère des Affaires culturelles.

«Dynamiser le tourisme national et celui des pays voisins est une priorité à ce stade», a déclaré M. Tekaya lors de l’ouverture du salon, soulignant que les visiteurs algériens et libyens, associés au tourisme national, représentent plus de 50 % de l’activité touristique du pays. Selon le ministre, ces marchés bénéficient d’une attention particulière, notamment grâce à l’amélioration de la qualité des services et à la promotion de la réservation anticipée, avec des offres préférentielles allant jusqu’à 55 % dans certains hôtels.

Le salon, placé sous le thème «Tourisme national et tourisme des pays voisins : coopération, partenariat et investissement», ambitionne de devenir une plateforme de référence pour les opérateurs tunisiens et régionaux. Les organisateurs souhaitent promouvoir un modèle touristique moderne, durable et innovant, axé sur le tourisme alternatif et responsable, la digitalisation du secteur, les nouvelles formes de mobilité et les offres de réservation anticipée.

Le programme comprend des conférences consacrées aux quartiers, au développement durable, à la digitalisation et à l’innovation, ainsi que des rencontres entre professionnels tunisiens, algériens et libyens et la signature d’accords avec les fédérations des pays voisins. L’accès au grand public, des actions promotionnelles et des offres spéciales pour l’été 2026 sont prévus.

Cette première édition réunit au moins un millier de professionnels de Tunisie, d’Algérie et de Libye, parmi lesquels des agences de voyages, des hôteliers et des plateformes touristiques.

Cet événement s’inscrit dans une stratégie visant à rapprocher le tourisme des citoyens, à maîtriser les coûts et les prix, et à renforcer la compétitivité de la Tunisie en tant que destination, notamment en vue de 2027, année où Tunis deviendra la capitale arabe du tourisme.