Colloque à Sousse | Pouvoirs et développement en Afrique

A l’initiative de l’Université de Sousse, et en collaboration avec le Centre d’études africaines de l’Université de Porto (Ceaup) et l’Institut d’études orientales de Moscou, la Faculté de droit et des sciences politiques de Sousse (FDSPS) ont organisé, les 5 et 6 mai 2026, un colloque international intitulé «Gouvernement central, autorités locales et développement en Afrique».

Adel Ben Youssef *

Cette rencontre intellectuelle vise à explorer les dynamiques entre les instances gouvernementales centrales et locales, ainsi que leur impact sur le développement socio-économique et culturel du continent africain.

Elle a réuni une trentaine de spécialistes venus de 10 pays, considérés comme des amis et partenaires de la Tunisie, pour débattre de thématiques et de problématiques en lien avec une question majeure pour le continent africain et au-delà : la relation entre gouvernance et développement.

Les étudiants en master et doctorat, issus des diverses disciplines enseignées dans cette institution qui célèbre cette année ses 40 ans (droit privé, droit public, sciences politiques ou études de genre) ont répondu présents. Ils se sont illustrés par leurs interventions pertinentes à l’issue des présentations, ainsi que lors des séances plénières et de clôture, apportant une contribution riche au succès du colloque.

Interactions entre États et sociétés civiles

Depuis les années 1990, bon nombre de pays africains ont engagé des réformes administratives, influencées par les dynamiques régionales et internationales. Ces politiques innovantes, s’inscrivant dans un mouvement global, ont profondément transformé l’équilibre entre les centres de pouvoir et redéfini les interactions entre les États et leurs sociétés civiles.

Des spécialistes (juristes, anthropologues, historiens, politologues et sociolinguistes) se sont penchés sur ces évolutions, analysant les mutations qu’elles ont entraînées.

Leur travail met en lumière de nouvelles formes de compétition pour le pouvoir et l’accès aux ressources, tout en explorant l’émergence de dynamiques inédites favorisant la convergence entre communautés et citoyenneté. Une analyse comparative avec l’histoire de la décentralisation en Europe, notamment depuis la révolution industrielle, offre un regard enrichissant sur les relations entre pouvoir central et pouvoir local.

La conférence a examiné les dynamiques historiques des États africains et leurs interactions avec des sociétés en constante évolution.

Des thématiques d’une grande richesse et des problématiques captivantes ont animé des échanges fructueux entre chercheurs africains et européens.

Au cours de deux journées intenses, une trentaine de conférenciers ont exploré dix grands axes liés à la décentralisation et ses multiples répercussions en Afrique. Les débats ont porté sur des questions variées, telles que la résistance face à la décentralisation, les défis spécifiques aux systèmes fédéraux, les relations entre pouvoirs centralisés et autonomies régionales, la participation politique à travers les partis, le parlementarisme et les collectivités locales.

Construction de l’État et de la nation

D’autres sujets importants incluaient la construction de l’État et de la nation dans un cadre historique propre à l’Afrique, ainsi que l’influence des langues et des politiques linguistiques sur l’unité territoriale.

Ont également été abordés le rôle des minorités, les enjeux liés au régionalisme ou au clanisme ethnique, l’impact des investissements étrangers sur le développement local et les systèmes fiscaux, ainsi que le rôle stratégique des forces armées dans la consolidation étatique en Afrique.

Pendant la séance de clôture, le Professeur Maciel Morais Santos, spécialiste en histoire contemporaine et directeur du Ceaup, a souligné quatre points essentiels : l’importance d’une approche interdisciplinaire pour aborder les thématiques évoquées par les intervenants au colloque, l’émergence de nouvelles perspectives pour le continent africain, la publication par le Ceaup des actes du colloque sous forme d’un ouvrage scientifique référencé, ainsi que la création de réseaux de recherche destinés à encourager de futurs projets de coopération entre le Nord et le Sud.

Dans ce sens, il a parlé d’un projet d’accord cadre de convention bilatérale entre l’université de Sousse, la FDSP et le Ceaup a été élaboré en vue de le signer après l’approbation officielle des autorités de tutelle, à Tunis et Porto.

La cinquième conférence se tiendra en Ethiopie zen septembre 2028 et c’est le professeur éthiopien Aron Tesfaye (présent à Sousse) qui a été chargé d’en assurer la coordination avec l’Institut d’études de paix et de sécurité à l’Université d’Addis-Abeba.

* Université de Sousse.