Médias | Lancement du réseau « Hounna » pour les journalistes maghrébines à Tunis

Le Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) en Tunisie a eu le plaisir de participer au lancement officiel du réseau Hounna هنّdes journalistes maghrébines.

Cet événement, organisé, le 7 mai 2026, en partenariat avec l’organisation « Journalistes pour les droits humains », s’est tenu à l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, sous le thème : « L’accès des femmes aux postes de décision dans le domaine médiatique ».

Cette session de dialogue a permis d’ouvrir une réflexion sur la présence des femmes dans les postes de décision au sein des médias, les défis auxquels elles sont confrontées, ainsi que les parcours et expériences ayant contribué à lever les obstacles et à renforcer la représentation féminine au sein des institutions médiatiques.

Le Bureau de HCDH en Tunisie salue cette initiative, qui vise à renforcer le rôle des femmes journalistes et à promouvoir leur participation en faveur de l’égalité, de la justice et de la dignité des femmes travaillant dans le secteur des médias.

Communiqué