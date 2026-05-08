Gabès | Campagne pilote de dépistage de l’alcoolémie au volant

Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de sécurité routière, une opération de sensibilisation et de contrôle technique a été menée hier à Gabès.

Le président de la branche régionale Sud de l’Observatoire national de la sécurité routière (ONSR), en collaboration avec les unités de la Garde nationale de Gabès, a supervisé cette campagne sur le terrain.

Cette intervention a permis l’expérimentation de nouveaux éthylomètres (appareils de mesure du taux d’alcool dans l’air expiré) afin de sensibiliser les conducteurs aux dangers de la conduite sous l’empire d’un état alcoolique. En parallèle, l’opération visait à tester l’efficacité et la rapidité de déploiement de ces nouveaux équipements par les forces de l’ordre.

Selon les responsables présents, l’usage de ces technologies de pointe permet une meilleure application de la loi et, à terme, une réduction significative des accidents graves liés à la consommation d’alcool, ajoute l’ONSR.

Y. N.