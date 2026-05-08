Economie tunisienne | Aram Belhadj prévoit «un été chaud»

Dans un commentaire Facebook posté mercredi 6 mai 2026, l’économiste Aram Belhadj prévoit «un été chaud», économiquement et socialement s’entend.

«Il est naturel que les taux d’inflation augmentent en Tunisie (et dans le monde), et ils devraient encore augmenter dans les prochains mois», écrit-il. Il explique : «Ce qui caractérise l’inflation dans notre pays, c’est la convergence de tous les facteurs qui influent sur les prix : la hausse des coûts de production, la création monétaire sans création de richesse, les augmentations de salaires sans augmentation de la productivité, les achats effectués à des prix mondiaux exorbitants et, enfin, la dépréciation du dinar (surtout par rapport à l’euro).»

Compte tenu de la situation actuelle et de nombreux rapports internationaux, l’économiste estime que sa prévision antérieure d’un été particulièrement chaud, sur les plans économique et social, restent valables «tant que tous les facteurs susmentionnés persisteront », et rien n’indique, pour le moment, qu’ils pourraient changer au cours des prochaines semaines.

Messieurs, dames, attachez vos ceintures ! Crash imminent !

I. B.