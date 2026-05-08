Céréales | La Tunisie prévoit une récolte de 20 millions de quintaux

Selon Rabaa Ben Salah, responsable des Grandes cultures au ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, la campagne céréalière 2025-2026 est prometteuse avec une production supérieure à celle de la campagne précédente, dépassant les 20 millions de quintaux.

La superficie récoltable est estimée à environ 950 000 hectares sur une superficie cultivée totale de 991 000 hectares, a-t-elle aussi indiqué lors d’une journée d’information organisée par la Direction générale de la production agricole, consacrée à la promotion de la campagne de modernisation du matériel de récolte et de prévention des incendies dans les champs de céréales,

Ces projections reposent sur des conditions climatiques favorables, caractérisées par une bonne répartition des précipitations et l’absence de sécheresse significative. Ces conditions ont eu un impact positif sur la croissance des cultures dans diverses zones de production, malgré quelques dégâts limités qui n’ont pas affecté de manière significative les prévisions globales de la campagne, a précisé Mme Ben Salah.

La superficie ensemencée en céréales a atteint environ 971 000 hectares, soit 87 % du programme prévu. La majeure partie de cette superficie, soit environ 834 000 hectares, est concentrée dans les gouvernorats du nord, contre 137 000 hectares dans les régions du centre et du sud.

Ces surfaces sont réparties entre le blé dur (533 000 hectares), l’orge (400 000 hectares), le blé tendre (49 000 hectares) et le triticale (9 000 hectares).

La première évaluation de l’état général des cultures montre que 70 % des surfaces sont en bon état, 25 % en état moyen et 5 % en dessous de la moyenne, avec des rendements élevés enregistrés dans plusieurs régions, a encore indiqué Mme Ben Salah, ajoutant que les quelque 74 000 hectares de terres irrigables n’ont pas nécessité d’irrigation intensive, grâce à des précipitations suffisantes.

Il faut dire que le taux de remplissage des barrages a atteint environ 68 %, un niveau jugé relativement satisfaisant et favorable à la stabilité des cultures d’été à venir, a expliqué la responsable, ajoutant que certaines zones cultivées ont subi des dégâts plus ou moins importants, principalement dus à l’engorgement des sols, qui a touché certaines régions, notamment les gouvernorats de Bizerte et de Nabeul.

Ces dégâts ont été aggravés par des orages de grêle localisés dans plusieurs zones des gouvernorats de Siliana, de Kef et de Kasserine, ainsi que par des pressions climatiques liées à la sécheresse dans certaines régions, comme le gouvernorat de Kairouan.

Concernant les préparatifs de la saison des récoltes, elle a confirmé le lancement des opérations de préparation des zones entourant les exploitations céréalières, notamment le nettoyage des bords de route et des pistes agricoles, en coordination avec le ministère de l’Équipement et de l’Habitat, dans le cadre des mesures de prévention des incendies.

Elle a également mentionné le lancement d’un programme de modernisation du parc de machines agricoles, portant sur environ 2 750 machines, dont un millier sont en bon état de fonctionnement, les autres nécessitant des travaux d’entretien supplémentaires pour garantir leur disponibilité.

Mme Ben Salah a indiqué que le processus de certification des centres de collecte des céréales est en cours et a exhorté tous les acteurs concernés à accélérer la modernisation de ces centres.

Elle a ajouté que des laboratoires d’analyse des céréales sont mis en place suite à des visites sur le terrain en vue de la certification.

Par ailleurs, les besoins en matières premières pour la saison ont été estimés à environ 15 000 tonnes, réparties entre 4 500 tonnes pour la paille et 10 500 tonnes pour le foin, en coordination avec le ministère de l’Industrie afin de garantir ces quantités.

Le Programme national de modification des machines agricoles et de prévention des incendies s’inscrit dans un plan de pilotage participatif élaboré depuis octobre 2025 lors d’ateliers régionaux réunissant divers acteurs du secteur. Ce travail a permis la mise en place d’un programme complet de journées d’information couvrant toutes les étapes de la production céréalière.

D’après Tap.