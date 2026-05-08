Condamné à un an de prison, Zied El Heni ne fera pas appel

Le journaliste Zied El Heni a fait savoir qu’il refuse d’interjeter appel de la sentence prononcée à son encontre. Cette décision n’est pas un aveu de culpabilité, mais un « acte de résistance », affirme-t-il.

Dans un message diffusé par ses proches via sa page Facebook, Zied El Heni réaffirme son attachement au décret-loi n°115 et dénonce une instrumentalisation politique de l’appareil judiciaire. Il considère la procédure dont il fait l’objet comme « illégitime » et qualifie sa détention depuis le 24 avril 2026 de « d’arbitraire ».

« Je suis prêt à être jugé pour les faits qui m’ont été reprochés, mais exclusivement dans le cadre du décret-loi n°115 de l’année 2011 relatif à la liberté de la presse. En dehors de ce cadre, je me considère comme un détenu politique », a-t-il déclaré.

Selon le journaliste, le décret-loi n°115 représente un « rempart essentiel pour la liberté d’expression et de la presse » qu’il s’engage à défendre fermement.

Y. N.