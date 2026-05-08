Tunisie | Vers une révision de la loi anti-stupéfiant

La toxicomanie est classée comme une maladie selon les approches médicales modernes et les accords internationaux pertinents, et les peines de prison à elles seules ne constituent pas une solution efficace pour réduire le phénomène, en particulier pour les consommateurs et les toxicomanes qui souhaitent être soignés.

C’est ce qu’ont souligné des représentants du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (Cnop) et du Syndicat des pharmaciens d’officine de Tunisie (Spot), lors de leur audition par la Commission de la législation générale, jeudi 7 mai 2026. La session était consacrée à la discussion du projet de loi visant à modifier la loi n° 52 de 1992 du 18 mai 1992 relative à la lutte contre les infractions liées aux stupéfiants.

Les représentants du secteur pharmaceutique ont appelé à une nouvelle réduction des peines d’emprisonnement pour les consommateurs et une aggravation des sanctions pour les dealers en bandes organisées.

Le cadre juridique actuel ne protège pas les pharmaciens

Les pharmaciens ont également abordé le développement rapide des drogues de synthèse et la difficulté de détecter certaines d’entre elles par les tests traditionnels, tout en mettant en garde contre l’usage illicite de certaines drogues aux propriétés addictives et en plaidant pour un contrôle plus strict de leur distribution ainsi que pour la mise à jour des listes de stupéfiants et de substances toxiques afin de suivre l’évolution des modes de consommation.

Examinant le cadre juridique actuel, les présents ont souligné la nécessité de modifier la loi n° 54 de 1969 relative à la réglementation des substances toxiques, compte tenu de son inadéquation avec l’évolution du phénomène et des problèmes pratiques qu’elle engendre, d’autant qu’elle ne fait pas bénéficier les pharmaciens d’une protection juridique adéquate dans l’exercice de leur métier.

Les représentants du Cnop et du Spot ont, également, appelé à renforcer le système de prise en charge des addictions, à soutenir les centres spécialisés, à accroître leurs capacités et à impliquer les organisations de la société civile, tout en intégrant les dimensions psychologiques et sociales au processus de traitement.

Ils ont souligné le champ d’action limité des centres existants, spécialisés dans le traitement de la dépendance aux drogues de synthèse, excluant les drogues dures, et ont insisté sur les limites actuelles du système de santé face à l’ampleur et à la complexité croissantes du phénomène.

Tout en plaidant pour le renforcement des programmes de prévention au sein des établissements scolaires, les pharmaciens ont insisté sur la nécessité de distinguer consommateurs et trafiquants, d’adopter une approche progressive et de réévaluer l’efficacité des peines d’emprisonnement pour les consommateurs.

La réforme législative devrait reposer selon eux sur un diagnostic réaliste et précis du phénomène et s’appuyer sur des expériences comparatives ayant fait leurs preuves dans d’autres pays.

Les pharmaciens pour un contrôle plus strict de la délivrance des ordonnances

Les représentants des ordres professionnels de pharmaciens ont formulé plusieurs observations concernant différents aspects du projet de loi, insistant sur la nécessité de les revoir, notamment le dépistage obligatoire, qu’ils jugent attentatoire à la vie privée et qui empêche de détecter la consommation de certains types de drogues. Ils ont suggéré de prévoir la possibilité de recourir volontairement à un traitement à plusieurs reprises, compte tenu du faible taux de guérison de la toxicomanie.

Concernant la prolifération de certains stupéfiants, les présents ont confirmé que certains sont d’origine inconnue, tandis que d’autres sont délivrés sur présentation d’un certificat médical, expliquant que certaines personnes ont recours à la fraude en se procurant ces médicaments dans différentes pharmacies grâce à de multiples ordonnances obtenues auprès de médecins privés et d’hôpitaux publics. Pour faire face à ces abus, il convient de numériser la délivrance des médicaments dans les pharmacies publiques et privées, ont insisté les pharmaciens, en appelant à un contrôle plus strict des ventes de médicaments via les réseaux sociaux et en mettant en garde contre la diffusion de drogues dangereuses par ces canaux.

Les législateurs pour une approche plus dissuasive

Lors du débat, plusieurs parlementaires ont expliqué que le maintien des peines d’emprisonnement pour les consommateurs de drogue et l’alourdissement des sanctions visent à dissuader et à réduire la propagation du phénomène au sein des établissements scolaires et des quartiers résidentiels. Ils ont souligné la gravité de la consommation de drogue chez les enfants, les jeunes et les étudiants, ainsi que la présence croissante de réseaux de trafic à proximité des établissements scolaires et des zones résidentielles, ce qui menace désormais la sécurité sociale et la stabilité familiale. Selon eux, cela exige une approche dissuasive plus rigoureuse, fondée sur des peines plus sévères pour les trafiquants et le démantèlement des réseaux criminels à l’origine de la diffusion de ces substances. Ils ont insisté sur le fait que la clémence envers les consommateurs de drogue pourrait contribuer à élargir le cercle de la dépendance et à aggraver le phénomène sur les plans social et sécuritaire.

À l’inverse, plusieurs parlementaires ont plaidé pour une approche thérapeutique axée sur la santé, considérant le consommateur comme une victime ou un patient ayant besoin de soutien et de soins plutôt que de sanction.

Des députés ont également demandé la création de centres régionaux spécialisés dans le traitement des addictions et offrant un soutien psychologique et social aux personnes dépendantes, dotés d’un personnel médical et paramédical qualifié.

Ils ont par ailleurs exhorté les organisations professionnelles de pharmaciens à soutenir les programmes de prévention et de sensibilisation au sein des établissements scolaires, des centres de jeunesse et des infrastructures sportives et culturelles.

L’importance pour les différentes institutions étatiques de jouer pleinement leur rôle dans la lutte contre ce phénomène a également été soulignée, notamment par la coordination des efforts entre les secteurs de la sécurité, de la santé, de l’éducation, du social et de la culture, et par l’adoption d’une approche globale visant à réduire la consommation de drogues et à prévenir ses dangers.

À l’issue de la session, il a été rappelé que la lutte contre le phénomène de la drogue ne se limite pas à une approche purement juridique et judiciaire, mais requiert une approche globale s’inscrivant dans une vision réformiste axée sur la prévention, le traitement, la dissuasion et la sanction, en s’appuyant sur diverses approches et expériences comparatives.

I. B.