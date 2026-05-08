Fête de l’agriculture | Accès gratuit à Dar El Hout et dans les réserves naturelles

À l’occasion de la Fête nationale de l’agriculture, le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a annoncé une semaine de gratuité pour plusieurs sites emblématiques du patrimoine naturel tunisien.

Le ministère a précisé l’ouverture gratuite au public de Dar El Hout à Salammbô, ainsi que de l’ensemble des réserves naturelles sous sa tutelle, en ajoutant que cette mesure exceptionnelle s’étalera sur une semaine complète, du lundi 11 mai au dimanche 17 mai 2026.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des festivités entourant la Fête nationale de l’agriculture, placée cette année sous le slogan : « La sécurité alimentaire est une décision, non un choix ».

Selon le communiqué, l’objectif est de permettre aux familles, aux élèves et aux étudiants d’accéder librement à ces espaces scientifiques, culturels et environnementaux afin de renforcer le lien entre les citoyens et leurs ressources naturelles.

Le département de l’Agriculture affirme aussi qu’il souhaite transformer cette ouverture en une véritable opération de sensibilisation qui permettra de faire connaître le riche patrimoine maritime et environnemental national, de contribuer à la valorisation des richesses naturelles du pays t d’offrir un accès direct aux espaces dédiés à la biodiversité et aux ressources marines.

Y. N.