Cinéma | ‘‘Barzakh’’ de Kays Mejri sort en salles

Le premier long métrage de fiction de Kays Mejri ‘‘Barzakh’’ (1h24) coécrit avec Karim Laamouri, avec une musique de Haitham Mahbouli. Réunissant dans les principaux rôles Fatma Nasser, Jamel Madani et Mohamed Sayari, ce drame de science-fiction est sorti sur les écrans tunisiens mercredi 24 septembre 2025. Bande annonce.

Synopsis : arrivée à la ferme familiale pour rendre visite à son père malade, Farah (Fatma Nasser) se retrouve malgré elle, au centre d’une bataille surnaturelle entre les forces du bien et du mal…

Scénariste et réalisateur tuniso-canadien, Kays Mejri partage son temps entre Tunis et Montréal. Il a réalisé les courts métrages ‘‘Please Breathe… Lucy’’ (2012), ‘‘Der Untermensch’’ (2013) et ‘‘Khaos’’ (2014). Plus récemment, il a écrit et réalisé les courts métrages ‘‘When the Sky Began to Scream’’ (2016), ‘‘The Slip’’ (2018) et ‘‘Last Day of Sun’’ (2020).« Barzakh » est son premier long-métrage de fiction.

Actuellement, Kays est en pré-production pour son prochain long-métrage, ‘‘La Dormante’’, dont le tournage est prévu pour le début de l’année 2026.

