La municipalité de Tunis annonce la réouverture du Parc du Belvédère

La municipalité de Tunis a annoncé, ce mardi 12 mai 2026, que le parc zoologique du Belvédère rouvrira prochainement ses portes au public.

Dans son communiqué, la municipalité a partagé cette bonne nouvelle pour les citadins et les habitués du poumon vert de la capitale, en précisant que l’ouverture est prévue pour les vacances de l’Aïd al-Adha.

Après des semaines de fermeture, le jardin zoologique de Tunis rouvrira ses portes avec de nouvelles conditions d’accueil pour les animaux et un confort accru pour les promeneurs, garantissant ainsi un environnement plus sain et mieux entretenu pour la saison estivale qui approche.

Y. N.