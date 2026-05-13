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Tunis | Elyes Chaouachi visé par une nouvelle condamnation

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13 mai 202613 mai 2026
Tunis | Elyes Chaouachi visé par une nouvelle condamnation

Elyes Chaouachi, fils de l’opposant en détention Ghazi Chaouachi, a annoncé ce mercredi 13 mai 2026 avoir fait l’objet d’une nouvelle condamnation à la prison ferme en Tunisie.

Dans une publication sur les réseaux sociaux, Elyes Chaouachi précise qu’il a écopé de cinq ans de prison « pour outrage au président de la République », selon ses dire.

Il affirme par ailleurs que le cumul des peines prononcées à son encontre par contumace s’élèverait désormais à 80 ans et huit mois.

Elyes Chaouachi, qui réside en France, avait déjà été condamné en janvier dernier pour des faits similaires.

Y. N.

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