Tunis | Elyes Chaouachi visé par une nouvelle condamnation

Elyes Chaouachi, fils de l’opposant en détention Ghazi Chaouachi, a annoncé ce mercredi 13 mai 2026 avoir fait l’objet d’une nouvelle condamnation à la prison ferme en Tunisie.

Dans une publication sur les réseaux sociaux, Elyes Chaouachi précise qu’il a écopé de cinq ans de prison « pour outrage au président de la République », selon ses dire.

Il affirme par ailleurs que le cumul des peines prononcées à son encontre par contumace s’élèverait désormais à 80 ans et huit mois.

Elyes Chaouachi, qui réside en France, avait déjà été condamné en janvier dernier pour des faits similaires.

Y. N.