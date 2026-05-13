Festival international du film Imedghassen à Batna

La 6e édition du Festival international du film Imedghassen s’est tenue du 5 au 11 mai 2026 à Batna (Algérie), confirmant la progression de cet événement cinématographique au cœur des Aurès.

Djamal Guettala

Organisé entre la Maison de la Culture et la Cinémathèque de Batna, le festival a réuni une cinquantaine de films issus de différentes régions du monde, dans les sections fiction, documentaire et animation, avec une volonté affichée d’ouverture sur l’espace méditerranéen.

L’édition a notamment été marquée par la présence de l’Italie comme invitée d’honneur, traduisant une stratégie de diversification des partenariats et des échanges culturels. Elle a également été marquée par la distinction majeure de la Semaine de la Critique en fiction, attribuée au film ‘‘Poupiya’’ (2026), premier long métrage de Yacine Bouaziz, confirmant la vitalité des nouvelles écritures cinématographiques algériennes.

Le festival a par ailleurs proposé une projection d’honneur du film ‘‘Ahmed Bey’’ de Jamal Shoorje, dans le cadre de sa programmation spéciale, mettant en lumière des œuvres à forte dimension historique et patrimoniale. Mais c’est surtout la présence tunisienne qui a retenu l’attention, tant dans la programmation que dans les instances de sélection.

La Tunisie était en effet représentée par un film en compétition dans la catégorie des courts métrages de fiction : ‘‘في ظلمات ثلاث’’ (In Three Layers of Darkness), réalisé par Houcem Slouli. Cette sélection confirme la présence active du cinéma tunisien dans les circuits des festivals maghrébins et internationaux, notamment à travers des œuvres de jeunes auteurs.

Au-delà des écrans, la Tunisie s’est également illustrée dans la composition des jurys. L’actrice Rim Riahi a intégré le jury de la compétition des films de fiction, tandis que l’acteur Khaled Bouzid a participé au jury des documentaires courts. Cette double présence témoigne de la reconnaissance des professionnels tunisiens et de leur intégration dans les espaces de décision artistique du festival.

L’actrice Rim Riahi dans le jury.

Le festival tire son nom du mausolée royal de Imedghassen, monument numide emblématique des Aurès datant du IIIe siècle avant J.-C. À travers cette référence patrimoniale forte, l’événement inscrit son identité dans une continuité historique et culturelle, reliant mémoire antique et création contemporaine.

En parallèle des projections, des ateliers et rencontres professionnelles ont réuni de jeunes participants, confirmant la dimension pédagogique du festival, orientée vers la formation et l’accompagnement de nouveaux talents. Malgré une structuration encore en développement, l’événement poursuit sa montée en puissance, cherchant à s’imposer comme un rendez-vous cinématographique régional de référence, à la croisée des cultures maghrébines et méditerranéennes.