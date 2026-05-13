Décès de l’historien tunisien Khalifa Chater

L’universitaire tunisien Khalifa Chater est décédé ce mercredi 13 mai 2026 à l’âge de 90 ans. Né le 12 mai 1936, il était historien spécialiste de l’époque moderne et contemporaine.

Après des études supérieures à la Sorbonne, il obtient son doctorat d’histoire contemporaine en 1974 puis d’un doctorat d’État en 1981.

Professeur d’histoire moderne et contemporaine à la faculté des sciences humaines et sociales de Tunis, il a été directeur général de la Bibliothèque nationale de Tunisie de 1997 à 2002 et cofondateur puis président de l’Association des études internationales, de 2010 à 2012.

Professeur émérite à l’université de Tunis, il a dirigé l’Institut supérieur de documentation de Tunis de 1988 à 1996 et du Centre culturel international d’Hammamet entre 1978 et 1997.

Membre du comité de rédaction de la Maghreb Review et des Cahiers de la Méditerranée, il est également membre correspondant de l’Académie des sciences, agriculture, arts et belles-lettres d’Aix depuis le 21 mai 2002.

Il avait reçu le Prix national des lettres et sciences humaines en 1997.

Parmi ses publications : ‘‘Insurrection et répression dans la Tunisie du XIXe siècle : le mehalla de Zarrouk au Sahel, 1864’’ (1978); ‘‘Dépendance et mutations précoloniales : la régence de Tunis de 1815 à 1857’’ (1984) ; ‘‘La Tunisie à travers l’histoire’’ (2005) ; ‘‘Tahar Ben Ammar, 1889-1985’’ (2010) ; ‘‘L’ère Bourguiba’’ (2010) et ‘‘La dynastie husseinite (1705-1957)’’ (2021).