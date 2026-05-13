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La Cour d’appel rend son verdict dans l’affaire du rappeur Samara

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13 mai 202613 mai 2026
La Cour d’appel rend son verdict dans l’affaire du rappeur Samara

La chambre pénale près la Cour d’appel de Tunis a rendu son verdict, ce mercredi 13 mai 2026, dans l’affaire de stupéfiants visant le rappeur Samara.

Ce dernier a vu sa peine de six mois de prison ferme et son amende de 500 dinars confirmées en appel, et ce, dans le cadre d’une détention de stupéfiants au sein même de l’établissement pénitentiaire.

Dans cette même affaire, le juge d’instruction près le Tribunal de première instance de Tunis a finalement blanchi la mère et la sœur du rappeur, suite à leur audition dans ce dossier.

Y. N.

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