«Je reste debout…» : Le message de Mourad Zeghidi après sa condamnation en appel

Aujourd’hui, depuis sa cellule, Mourad Zeghidi a appris la décision rendue hier : la confirmation, en appel, de la peine de trois ans et demi prononcée en première instance.

Une décision d’une extrême violence, qui signifie pour lui encore près de deux ans et deux mois de plus à passer derrière les barreaux.

Face à cette nouvelle épreuve, malgré le choc, malgré la douleur, il choisit de rester debout.

Par l’intermédiaire de son avocat, il a tenu à adresser ce message à ses filles, à sa sœur et à sa fiancée :

« Mes chéries, vous dire que je n’ai pas pris un KO en pleine gueule lorsque j’ai appris la nouvelle serait vous mentir…

Mais je reste debout. Aujourd’hui, demain et après-demain […]. Le soutien qui arrive jusqu’à ma cellule me touche beaucoup et me donne de la fierté et du courage. Je sais que je ne suis pas seul […].

Je sais une chose, c’est que si j’ai tenu jusque-là, c’est grâce à votre amour sans fin et votre persévérance, votre courage et vos attentions […]. Maintenant, le temps sera long […].

Je veux défendre mon intégrité et me battre contre ces décisions judiciaires scandaleuses […] Je vous aime fort, je pense à vous.

Embrassez les amis […] et comme disent les stoïciens, je sais que la distance entre les yeux et le ciel est la même pour l’homme libre que pour le prisonnier. ».

Communiqué