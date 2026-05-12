Soutien renforcé à la candidature de Slim Laghmani pour le TIDM

Mohamed Ali Nafti, ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, a reçu ce mardi 12 mai 2026, Slim Laghmani candidat de la Tunisie au poste de juge au Tribunal international du Droit de la Mer (TIDM).

Slim Laghmani se porte candidat pour la période 2026-2035, dans le cadre des élections prévues à New York en juin 2026 à l’occasion de la réunion des États parties à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.

Cette rencontre a été l’occasion de faire le point sur l’avancement de la campagne de mobilisation du soutien en faveur du candidat tunisien dans les différents espaces arabe, africain, méditerranéen, onusien et international auxquels appartient la Tunisie.

Elle a également permis de discuter des prochaines étapes de cette campagne afin d’assurer les meilleures chances de succès à cette candidature.

À cette occasion, M. Mohamed Ali Nafti a souligné l’importance que la diplomatie tunisienne multilatérale accorde au renforcement de la présence des compétences nationales distinguées dans leurs domaines de spécialisation au sein des organisations et instances onusiennes et régionales, ainsi qu’au rayonnement accru de la Tunisie sur la scène internationale.

Communiqué