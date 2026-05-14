Kamal Zerara s’éteint | Le théâtre et la télévision algérienne en deuil

L’acteur Kamal Zerara, figure emblématique du théâtre et de la télévision algériens, est décédé le 13 mai 2026. Originaire de Batna, il avait marqué plusieurs générations grâce à ses rôles sur scène et à l’écran. Sa disparition laisse un vide dans le paysage artistique algérien.

Kamal Zerara s’est formé très tôt au théâtre à travers le mouvement associatif et les scènes amateurs. Il a progressivement construit une carrière régulière sur les planches et à la télévision, se distinguant par une présence simple et authentique, proche du public.

Il a participé à de nombreuses œuvres qui ont marqué le public algérien, notamment ‘‘Kafila Tassir’’, ‘‘El Ouda’’ et ‘‘Thamedourth’’. Ces productions témoignent de sa capacité à s’adapter à différents registres artistiques, allant du théâtre traditionnel à la fiction télévisée contemporaine.

Parmi ses dernières participations figure la série télévisée ‘‘Rebaa’’, diffusée durant les Ramadhan 2025 et 2026. Cette comédie dramatique, portée par plusieurs visages connus du petit écran, raconte l’histoire d’un groupe plongé dans des combines et des intérêts divergents. Kamal Zerara y fait partie de la distribution de la deuxième saison, confirmant sa présence continue dans le paysage audiovisuel algérien jusqu’à une période récente.

La série, réalisée par Walid Bouchebbah pour la première saison puis par Hadj Ali Menad pour la seconde, a rencontré un écho notable auprès du public, grâce à son mélange d’humour social et de chronique du quotidien.

Avec la disparition de Kamal Zerara, c’est une voix familière et une mémoire artistique de l’Est algérien qui s’éteignent. Son parcours témoigne d’un engagement constant pour le théâtre et la télévision, et d’une fidélité au public qui l’a suivi pendant des décennies.

Djamal Guettala