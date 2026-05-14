Emballage de luxe | Pusterla 1880 va investir 7 millions d’euros en Tunisie

Pusterla 1880, entreprise italienne leader dans le secteur de l’emballage de luxe, fabricant des boîtes rigides haut de gamme, renforce son engagement en Tunisie, où elle a déjà créé 260 emplois, en inaugurant sa nouvelle usine à Sousse, le 13 mai 2026.

L’ambassadeur d’Italie en Tunisie, Alessandro Prunas, qui a assisté à l’inauguration, accompagné du président de la Chambre de commerce et d’industrie tuniso-italienne (Ctici), Mourad Fradi, a déclaré : «La décision d’un groupe italien, leader international de son secteur, d’investir en Tunisie confirme une fois de plus la solidité d’un partenariat pleinement équilibré, capable de créer de la valeur et de contribuer concrètement au développement commun». Et d’ajouter : «Ce nouveau site de production à Sousse marque une nouvelle étape dans le développement international du Groupe et consolide sa présence stratégique en Méditerranée.»

«Plus qu’une simple usine industrielle, le nouveau hub de Sousse représente un investissement stratégique pleinement cohérent avec la vision de Pusterla 1880, fondée sur la combinaison de l’excellence industrielle, du savoir-faire artisanal, de l’innovation et de la valorisation des personnes», note l’entreprise italienne dans un communiqué. Elle ajoute : «Situé dans l’une des zones industrielles les plus dynamiques de Tunisie, le site renforce la capacité du Groupe à accompagner les grandes marques internationales de beauté et de parfumerie grâce à des solutions d’emballage de luxe de pointe. Pusterla 1880 Tunisie allie technologie et savoir-faire pour créer des emballages secondaires haut de gamme, destinés aux secteurs de la beauté et des parfums, des vins et spiritueux, de la mode et de la joaillerie.»

Selon Pusterla 1880, le projet représente un investissement initial de 4 millions d’euros, auquel s’ajouteront 3 millions d’euros lors des phases d’expansion ultérieures. Ces investissements concernent non seulement les technologies de production, mais aussi la formation, la sécurité au travail, le développement durable et la valorisation des compétences locales, témoignant de l’engagement à long terme de Pusterla 1880 en faveur d’une croissance responsable et durable.

Pusterla 1880 emploie 1700 salariés dans ses nombreux sites en Italie, en France, au Royaume-Uni, aux Etats-Unis, en Moldavie et en Tunisie. Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires global de 200 millions d’euros en 2025.

I. B. (avec Ansamed).