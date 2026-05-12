Kia Tunis Open | Des cadeaux à gagner tous les jours

Le coup d’envoi de l’édition 2026 du Kia Tunis Open a été donné ce lundi au Tennis Club de Tunis et jusqu’au 16 mai, le tournoi promet une semaine intense de compétition, rythmée par des animations et de nombreuses surprises.

En plus du spectacle sportif, chaque journée du tournoi sera doublée par une grande tombola offrant aux visiteurs la possibilité de remporter de nombreux cadeaux :

Consoles de jeux

Montres connectées

Smartphones

Tablettes

Et plusieurs autres surprises incroyables !

Les organisateurs invitent les amateurs de sport à vivre l’ambiance unique du Kia Tunis Open, à encourager les joueurs et à tenter leur chance chaque jour.

Y. N.