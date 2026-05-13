Semaine de la gastronomie espagnole à Tunis

SaborFest Tunisia –Semaine des Saveurs Espagnoles –, rendez-vous gastronomique et culturel inédit, se tiendra du 18 au 23 mai 2026, au Mövenpick Hotel Gammarth, à Tunis. Il mettra à l’honneur la richesse et la diversité de la gastronomie espagnole à travers des expériences culinaires immersives, des rencontres professionnelles et des animations culturelles célébrant les saveurs, les traditions et l’art de vivre méditerranéen.

Au centre de cette semaine se trouve le chef Jordi Gimeno, véritable ambassadeur de la cuisine espagnole dans le monde. Fort de plus de 30 ans d’expérience et d’une passion pour les rencontres interculturelles, Jordi Gimeno a créé Gasztrip en 2012 avec une mission claire : partager la gastronomie espagnole aux quatre coins de la planète à travers des festivals culinaires authentiques et accessibles à tous.

Le concept Gasztrip repose sur une approche unique : le chef invité travaille main dans la main avec les équipes hôtelières locales dans une dynamique de formation enrichissante, permettant à l’établissement d’intégrer de nouvelles recettes, menus et techniques culinaires pour ses clients. Une fois le festival terminé, le chef repart, mais l’héritage culinaire demeure.

Masterclasses culinaires

Les 18 et 19 mai 2026, le chef Jordi Gimeno animera des masterclasses culinaires

intensives au restaurant The Breeze du Mövenpick Hotel Gammarth. Ces ateliers pratiques de 8 heures par jour réuniront des étudiants de l’ISETH de Sidi Dhrif ainsi que 5 chefs tunisiens renouvelés chaque jour, offrant ainsi à chacun une opportunité unique de visibilité et d’apprentissage.

Ces masterclasses permettront aux participants de découvrir les techniques authentiques de la cuisine espagnole – paella, tapas, plats mijotés – tout en explorant l’importance des produits locaux et de la saisonnalité. Les produits et équipements seront fournis par l’hôtel, garantissant des conditions optimales pour cette transmission de savoir-faire.

Immersion dans l’Espagne culinaire

Du 20 au 22 mai, le restaurant The Breeze proposera des dîners gastronomiques espagnols préparés par le chef Jordi Gimeno, avec la participation active des étudiants ayant suivi les masterclasses.

Ces soirées à capacité limitée (60 personnes) offriront un menu typiquement espagnol basé sur des recettes traditionnelles revisitées dans une ambiance chaleureuse de musique live, rythmée par un guitariste interprétant en acoustique les plus belles mélodies espagnoles.

La soirée de clôture du 23 mai sera marquée par un dîner de gala exclusif, organisé sur invitation, mettant en vedette les plats signatures du chef Jordi Gimeno. Cette soirée réunira les représentants de l’ambassade d’Espagne, du Mövenpick et l’ensemble des partenaires pour célébrer les échanges culturels et culinaires entre la Tunisie et l’Espagne. Une animation musicale festive, des discours officiels et des opportunités de networking entre professionnels, chefs, sponsors et médias ponctueront cette soirée mémorable.

Un pont gastronomique

À travers SaborFest Tunisia, les organisateurs ambitionnent de créer un véritable pont culturel et gastronomique entre la Tunisie et l’Espagne, en valorisant l’excellence culinaire, la créativité et l’esprit méditerranéen de partage et de convivialité.

Cet événement s’inscrit dans une dynamique de coopération renforcée entre les deux pays et confirme la position de Tunis comme carrefour des cultures et des saveurs méditerranéennes.