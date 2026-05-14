Comar d’Or | Une 30e édition exceptionnelle de tout point de vue

Les prix littéraires Comar d’Or décernés chaque année par les Assurances Comar à six romans tunisiens, trois en langue arabe et trois en langue française, fête cette année leur 30e édition. Cette célébration sera l’occasion de mesurer le chemin parcouru et de regarder vers l’avenir, le but étant, depuis leur création, de promouvoir l’écriture romanesque tunisienne et la propulser sur les plans national et international.

La cérémonie de remise des prix, organisée sous l’égide du ministère des Affaires culturelles, se tiendra le samedi 23 mai 2026, à 19 heures au Théâtre de l’Opéra à la Cité de la Culture de Tunis.

Elle sera précédée, la veille, vendredi 22 mai, à la Salle des Jeunes Créateurs à la Cité de la Culture de Tunis, par une rencontre-débat autour du thème : «Internationalisation du roman tunisien», en présence d’anciens lauréats, notamment Chokri Mabkhout, Habib Selmi, Faouzia Zouari et Yamen Manai, et de personnalités du paysage littéraire tunisien : romanciers, critiques, universitaires, éditeurs, journalistes… Ce sera l’occasion de faire le bilan du chemin parcouru, des objectifs atteints et des défis qui restent à relever pour que le rayonnement de la littérature tunisienne se consolide sur le plan national et atteigne un jalon supérieur en termes de diffusion sur le plan international.

On annonce aussi une exposition rétrospective retraçant l’histoire des prix Comar d’Or qui ont marqué de leur empreinte l’évolution de la création romanesque en Tunisie. Ce dont témoigne d’ailleurs la croissance continue du nombre de romans tunisiens publiés chaque année dans les deux langues et qui est passé d’une vingtaine dans les années 1990 à près d’une centaine aujourd’hui.

Ce développement n’est pas que quantitatif, puisque la qualité des romans examinés par les jurys n’a cessé d’évoluer, au fil des ans, montrant une grande diversité de thèmes, de styles et d’inspirations.

I. B.