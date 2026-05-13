Kia Tunis Open 2026 | Un quart de finale explosif avec Aziz Ouakaa

Le Tennis Club de Tunis annonce une rencontre vibrante demain jeudi 14 mai : un quart de finale double vibrant au Kia Tunis Open 2026.

Demain, le court central ne sera pas seulement le théâtre d’une confrontation sportive, mais le cœur battant de toute une nation derrière son champion Aziz Ouakaa

« Notre joueur tunisien entre en quart de finale double au KIA Tunis Open 2026. Rendez-vous après 13h au Tennis Club de Tunis pour le pousser, point après point, vers la victoire », indique le Tennis Club de Tunis

Et d’ajouter : « Chaque cri, chaque applaudissement, chaque présence compte… C’est dans ces moments que tout se joue.»