Festival de Cannes | Retour en images sur l’activité du Pavillon tunisien

Dans le cadre de la 79e édition du Festival de Cannes, le Pavillon tunisien installé au village international Pantiero continue d’attirer un grand nombre de visiteurs et de professionnels de différentes nationalités et spécialités, dans une atmosphère reflétant le dynamisme du cinéma tunisien et son ouverture sur le monde.

Cette deuxième journée d’activité a constitué un espace d’échange et de rencontres entre cinéastes, producteurs, réalisateurs et acteurs du secteur culturel et audiovisuel.

Le pavillon a permis de mettre en lumière les différentes composantes du paysage cinématographique tunisien ainsi que les opportunités de coopération et de coproduction, tout en promouvant la Tunisie comme destination cinématographique privilégiée pour les tournages.

Installé au village international de Pantiero, le Pavillon tunisien comprend un espace d’accueil et de promotion de la Tunisie et du cinéma tunisien, où les visiteurs peuvent découvrir un QR code donnant accès à une présentation du Centre National du Cinéma et de l’Image, de ses services dans le domaine du cinéma ainsi que de tout ce qui touche à l’industrie cinématographique tunisienne.

Un autre espace rassemble des affiches de films internationaux tournés en Tunisie, tels que Star Wars, Le Patient anglais et Indiana Jones, permettant aux visiteurs de prendre des photos souvenirs.

Un écran diffuse également un documentaire consacré aux tournages de films en Tunisie, accompagné de témoignages de producteurs et de réalisateurs internationaux.

À l’occasion du 60e anniversaire des Journées Cinématographiques de Carthage, le Pavillon tunisien accueille aussi une exposition miniature retraçant l’histoire des affiches des JCC depuis leur création en 1966 jusqu’à 2025, réparties par décennies, des années 1970 jusqu’à aujourd’hui.

Dès son premier jour, le Pavillon tunisien a connu une forte affluence de festivaliers de différentes nationalités.

Au cours des prochains jours, le Pavillon tunisien accueillera plusieurs activités et conférences consacrées au réseautage international des festivals ainsi qu’à la promotion de la Tunisie comme destination de tournage cinématographique, grâce à la richesse de ses paysages naturels, à son climat tempéré et à sa lumière qui a inspiré de nombreux peintres et réalisateurs du monde entier.

Une “Journée de la Tunisie” sera également organisée afin de mettre en valeur les richesses du patrimoine matériel et immatériel tunisien, reflet de la diversité et de la profondeur de l’identité culturelle du pays, à travers la présentation de plusieurs éléments inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco, tels que la poterie de Sejnane, la harissa et la musique du Tabâa Gbnaten, célébrant ainsi le rayonnement culturel tunisien à l’échelle internationale.

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