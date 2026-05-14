Emission d’une série de timbres dédiés aux métiers de l’artisanat tunisien

Dans le cadre de la promotion de l’artisanat traditionnel, la Poste tunisienne émet, ce jeudi 14 mai 2026, une série de quatre timbres-poste.

CEs derniers illustrent la décoration sur céramique, la virtuosité de la sculpture et la gravure sur verre, précise la Poste tunisienne dans un communiqué

La même source ajoute que cs timbre ainsi que les autres produits philatéliques réalisés à cette occasion seront disponibles à la vente dans tous les Bureaux de Poste et via son site dédié