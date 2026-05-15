Khalifa Chater | Un parcours académique et culturel bien rempli

Le mercredi 13 mai 2026, l’université tunisienne perd un de ses fondateurs, le professeur d’histoire qui a marqué plusieurs générations à la Faculté des lettres et des sciences humains de Tunis, feu Khalifa Chater, qui s’est éteint à l’âge de 90 ans. Le cortège funèbre du défunt quittera aujourd’hui, jeudi 14 mai 2026, de sa maison sise au n° 2, rue Lorca, El Manar 1, Tunis, vers le cimetière de Jellaz après la prière du Dhohr. Retour sur une carrière académique et culturelle bien remplie.

Adel Ben Youssef *

Né le 12 mai 1936 à cité Errbat à Monastir dans une famille destourienne modeste. Après des études à l’école franco-arabe de la ville, il obtient son certificat de fin d’études primaires en juin 1948. En octobre de la même année, il rejoint le Collège de Sousse en tant qu’élève interne où il obtient son bac lettres session 1954.

Cinéphile depuis son jeune âge

Parallèlement à ses études, Khalifa Chater a évolué au sein la Jeunesse scolaire destourienne et au Ciné-club de Sousse, avec plusieurs élèves de sa génération, dont entre autres, Moncef Charfeddine, Abdeljelil Béhi, Mustapha Nagbou, Moncef Ben Ameur, Hédhili Chaouache et surtout Nouri Zanzouri, qui tous deviennent des cinéphiles «mordus».

Il collaborera ensuite à la revue ‘‘7ème art’’, lancée en 1964 par le ministère de la culture et dirigée par son camarade d’étude, feu Mustapha Nagbou.

Dès sa nomination en tant que professeur d’histoire-géo à Sfax, il prendra part aux activités du Ciné-club de Sfax dirigé depuis 1951 par le professeur d’arabe, feu Tahar Cheriâa. Il sera, aux côtés de ce dernier, parmi les fondateurs des Journées cinématographiques de Carthage (JCC), ce rendez-vous arabo-africain du septième art né officiellement à Tunis en 1966, grâce aux efforts de Tahar Cheriâa et de ses camarades parmi les anciens du Ciné-club de Sousse.

Un très riche parcours académique

En 1960, Khalifa Chater a été nommé professeur d’enseignement secondaire au lycée secondaire route de Gabès à Sfax, où il a enseigné jusqu’à sa mutation au lycée Alaoui, à Tunis, puis en tant qu’assistant- chercheur en histoire moderne et contemporaine à la Faculté des lettres et des sciences humaines de Tunis à partir de 1972, puis maitre-assistant, maître de conférences, professeur d’enseignement supérieur et enfin professeur émérite au sein de la même institution.

En 1981, il a soutenu une thèse de doctorat d’Etat es-lettres, à Paris-Sorbonne IV, sous la direction du Pr. Dominique Chevalier, intitulée : ‘‘Dépendance et mutations précoloniales : La régence de Tunis de 1815 à 1857’’, qui a été publiée en 1984.

Il a encadré des dizaines de thèses et de mémoires de fin d’études (CAR, DEA, Masters) et fut membre de plusieurs jurys de soutenance au sein de l’université tunisienne et d’universités étrangères et de commissions nationales de recrutement et de promotion aux différents grades d’historiens-chercheurs.

Responsabilités académiques et culturelles

A côté de l’enseignement, Pr. Khalifa Chater a occupé de nombreux postes culturels, académiques et scientifiques. Il a ainsi été directeur du Centre culturel international de Hammamet en 1978 ; directeur de l’Institut supérieur de documentation (de 1987 à 1996) ; directeur général de la Bibliothèque nationale (de 1997 à 2002).

Il a été co-fondateur, secrétaire général et vice- président de l’Association des études internationales (AEI) aux côtés de Rachid Driss de 1980 à 2010, avant de la présider de 2010 à 2012 : et président de Comité national de stratégie de la traduction pour la promotion de la présence culturelle tunisienne sur la scène culturelle mondiale, rattachée à l’Institut de traduction de Tunis (depuis 2008).

Producteur d’émissions radiophoniques

A l’instigation du président Habib Bourguiba, le producteur d’émissions historiques à la Radio Nationale, Pr. Moncef Chennoufi a fait appel à l’historien Khalifa Chater pour donner plus d’éclat à son émission ‘‘Safahat min tarikhina alwatani’’ (Pages de notre histoire nationale) depuis le début des années 1980, puis »Al-Hayat Athaqafia » (La Vie culturelle). De 1991 à 1996, il a été producteur d’émissions historiques à Radio Monastir, entre autres ‘‘Fi tarikhina alwatani’’ (Notre histoire nationale). Dans ses émissions historiques, Pr. Khalifa Chater a vulgarisé la connaissance historique et passé en revue toutes les périodes du mouvement national tunisien (de 1881 à 1956), puis les grandes phases de la construction du l’Etat tunisien moderne à partir de 1956.

Travaux académiques et publications

Parallèlement à son travail de professeur d’enseignement secondaire, Khalifa a commencé des recherches en histoire moderne sous la direction de l’éminent Pr Jean Ganiage, alors sommité de la Sorbonne, couronnées par la soutenance d’une thèse de doctorat de troisième cycle intitulée ‘‘Insurrection et répression dans la Tunisie du XIXe siècle : la Mhalla de Zarrouk au Sahel (1864)’’ où il a disséqué avec précision la révolte d’Ali Ben Ghedhahem en 1864 et les fatalités exercées par le général Ahmed Zarrouk sur les populations du Sahel tunisien entre 1864 et 1865.

Dans sa thèse d’Etat soutenue en 1984 à Paris IV, sous la direction de Dominique Chevalier, intitulée ‘‘Dépendance et mutations précoloniales La Régence de Tunis de 1815 à 1857’’, le chercheur Khalifa Chater a examiné les différentes mutations de l’État tunisien avant le protectorat français. Dans cette thèse incontournable, il ne s’est toutefois pas limité aux archives du XIXe siècle, mais il a également recouru aux sources littéraires, européennes et tunisiennes sur cette période cruciale de notre histoire.

Il a aussi consacré une part importante de sa carrière à l’histoire immédiate et aux grandes figures nationales, notamment le leader Habib Bourguiba, à qui il a consacré un ouvrage intitulé ‘‘L’ère Bourguiba’’ (AC éditions, Tunis 2021), posant un regard critique nuancé sur la construction de l’État moderne et l’exercice du pouvoir par le premier président tunisien.

Dans ‘‘La dynastie husseinite (1705-1957)’’, l’un de ses plus importants ouvrages, paru en 2025, il a fait la synthèse de plus de deux siècles d’histoire de la dernière monarchie tunisienne.

Il est aussi l’auteur d’une biographie : ‘‘Tahar Ben Ammar 1889-1985’’, publiée par les Editions Nirvana à Tunis, en 2010.

Les 5 volumes de ‘‘La Tunisie, à travers l’histoire’’, édités à Tunis par Ceres, en 2005, sont une œuvre collective d’histoire tunisienne préparée sous sa direction par une équipe de 24 professeurs. Il y, également, assuré la rédaction de deux chapitres sur «Le projet réformateur tunisien XIXe siècle».

En plus de ces livres de référence, sa production intellectuelle compte de nombreux articles académiques et chroniques publiés dans des revues tunisiennes et étrangères : Les Cahiers de Tunisie, Maghreb Review, Revue de la Méditerranée, Etudes Internationales, Revue d’Histoire Maghrébine et Acta, en Tunisie, en Suisse, aux Etats-Unis, au Canada, en Egypte, etc.

Dans la revue française Cahiers de la Méditerranée, il a publié, notamment, «Commerce transsaharien et esclavage au XIXe siècle, dans les régences de Tunis et de Tripoli’’ (n° 65, 2002) ; ‘‘La perception de ‘l’Autre’ en Egypte et en Tunisie au XIXe siècle : l’émergence d’un nouveau paradigme’’ (n° 66, 2003) ; ‘‘Changements politiques et exclusion lors de la décolonisation : le cas du Makhzen en Tunisie (1954-1959)’’ (n° 69, 2004) ;‘‘La Franc-maçonnerie en Tunisie à l’épreuve de la colonisation (1930-1956)’’ (n° 72, 2006) ; ‘‘Pensée en exil et décolonisation : le cas maghrébin’’ (n° 82, 2011).

Khalifa Chater a également contribué dans plusieurs magazines tunisiens notamment Réalités et L’Economiste Maghrébin où il offrait à ses lecteurs des chroniques d’une précieuse richesse sur les questions d’ordres économique et géopolitique.

Nous ne pouvons passer en revue dans cet article nécrologique la riche contribution du défunt aux publications scientifiques collectives et les nombreuses préfaces qu’il a rédigées aux ouvrages de ses collègues, mais nous devons citer les prix et distinctions qu’il a reçus, notamment le Doctorat honoris causa de l’Université de Montpellier-Paul Valéry (France) en 1993 et le Prix national des lettres et des sciences Humaines (Tunisie) en 1997.

Il était très attaché à sa ville natale

Malgré sa résidence à Tunis, feu Pr. Khalifa Chater restait fidèle à sa ville natale où il fréquentait tous les étés les membres de sa famille, ses camarades d’étude primaire et secondaire en tant qu’invité pour assister aux manifestations culturelles officielles ou celles organisées par des associations de la société civile, surtout après 2011, pour donner des conférences au siège de Nadi Al Ajial ou bien dans la grande salle de réunions à la municipalité de Monastir où j’ai l’honneur de présenter, sur sa demande, son ouvrage ‘‘L’ère Bourguiba’’, le 3 août 2022.

Que Dieu tout puissant le bénisse et le couvre de sa grâce infinie et accorde patience, force et consolation à sa femme Souad Jedidi (ancienne PDG de l’Office national du planning familial jusqu’en 1984) et les membres de sa famille, notamment madame Hafidha Chekir et Mr. Khaled Châabane dans ces moments de difficile épreuve.

* Université de Sousse.