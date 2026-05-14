Diplomatie parlementaire | Une délégation canadienne reçue à l’ARP

Francis Scarpaleggia, président de la Chambre des communes du Canada, a effectué une visite officielle en Tunisie à l’invitation de son Excellence Brahim Bouderbala, président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP).

Le président de la Chambre des communes du Canada était accompagné des députés Éric St-Pierre, Larry Brock et Yves Perron, représentant trois des partis politiques canadiens.

À travers l’observation d’une séance plénière et une série d’échanges avec des élus de l’ARP et du Conseil national des régions et districts, la délégation a pu mieux cerner les contours du système parlementaire bicaméral établi par la Constitution de 2022.

Cette visite a aussi permis d’approfondir les échanges sur divers secteurs d’intérêts pour nos deux pays tels que le commerce, l’éducation, la recherche scientifique, les énergies renouvelables et le tourisme.

Y. N.